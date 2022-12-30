ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 659 مليونا و610 آلاف و989 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و687 ألفا و265 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و92 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و734 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و698 وفاة.