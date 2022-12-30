وفاة رئيس وزراء استونيا الأسبق إدجار سافيسار عن 72 عاما

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توفي رئيس وزراء إستونيا الأسبق إدجار سافيسار يوم الخميس عن 72 عاما، وهو أحد الشخصيات الرئيسية في استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عاما.

وقال مقر مستشارية البلاد في تالين: "كان سافيسار أحد أعظم الشخصيات في المشهد السياسي الإستوني ولعب دورا مهما في بناء إستونيا المستقلة حديثا".

وقبل ثلاثة عقود، عزز سافيسار بشكل حاسم استقلال الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق في شمال شرقي أوروبا، والتي أصبحت حاليا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"ناتو".

وكان إدجار صاحب مبادرة "طريق البلطيق"، وهي سلسلة بشرية يبلغ طولها 600 كيلومتر من تالين إلى فيلنيوس في عام 1989.

كما ترأس سافيسار الحكومة الانتقالية وأصبح أول رئيس لحكومة إستونيا، التي استعادت استقلالها في عام 1991 ، قبل أن يتنحى في عام 1992.

ومع حزب الوسط من التيار اليساري، الذي قاده حتى عام 2016، تولى سافيسار لاحقا وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد.

وطغت على حياته المهنية العديد من الفضائح والعديد من فضائح تمويل الأحزاب والفساد.

وكتب الرئيس الإستوني ألار كاريس: "لولا إدجار سافيسار ، لكانت ثلاثة عقود من السياسة الإستونية مملة وأقل حيوية".