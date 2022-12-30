واشنطن بوست: روسيا تسعى لكسب الصين حليفاً لها في حرب أوكرانيا

أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا تسعى في الوقت الراهن لكسب الصين حليفاً استراتيجياً لها في حربها في أوكرانيا.

وأضاف المقال، الذي كتبته الصحفية فرانسيسكا إبيل، أن تلك المساعي تجسدت من خلال المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينج عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الجمعة والتي تناولا خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وسلطت الكاتبة الضوء على تصريحات بوتين التي أكد فيها على أهمية العلاقات الروسية-الصينية واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به بين القوى العظمي في القرن الحادي والعشرين، مشدداً في الوقت نفسه على رغبة موسكو الأكيدة في توطيد التعاون مع بيكين في المجالات العسكرية.

وأضاف بوتين، كما يقول المقال، أن التعاون العسكري بين البلدين والذي يسهم إلى حد بعيد في ضمان الأمن القومي لكل من روسيا والصين وضمان استقرار الأوضاع في مناطق رئيسية من العالم يحتل مكانة خاصة في التعاون بين موسكو وبيكين، مشيراً في نفس الوقت إلى رغبة الجانبين الأكيدة في تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

وتتناول الكاتبة أيضاً موقف الرئيس الصيني الذي أكد أن العلاقات بين البلدين متميزة واستراتيجية وسوف تشهد تطوراً ملحوظاً خلال العام الحالي، مضيفاً أنه في ظل الموقف الدولي الحالي الملتبس والذي يغلفه الغموض وعدم وضوح الرؤية، فإن الصين على أتم استعداد لتوطيد التعاون الاستراتيجي مع روسيا بهدف خلق فرص متبادلة للتنمية في كلا البلدين في سبيل تحقيق الاستقرار في جميع ربوع العالم.

وفي الوقت نفسه، تضيف الكاتبة، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون المشترك مع الصين في المجالات الاقتصادية ولاسيما بعد قيام الدول الغربية بفرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتضيف الكاتبة أن روسيا والصين قامتا الأسبوع الماضي بإجراء مناورات بحرية مشتركة والتي وصفها رئيس الأركان الروسية فاليري جيراسيموف بأنها تأتي كرد فعل مباشر للحشود العسكرية الأمريكية المعادية لروسيا في منطقة آسيا-المحيط الهادي.

وتستطرد الكاتبة أن الرئيس الروسي قام كذلك الأسبوع الماضي بتدشين حقل غاز في منطقة سيبريا والذي من المتوقع أن يعمل على زيادة صادرات روسيا من الغار إلى الصين في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي في تلبية احتياجاتها من موارد الطاقة.

وتعرب الكاتبة عن اعتقادها أن كلا من الصين وروسيا تسعيان منذ عدة سنوات لخلق أرضية مشتركة للتعاون على خلفية الإحباط الذي انتاب كلا من البلدين بسبب سعى الولايات المتحدة لفرض هيمنتها على دول العالم، مضيفةً أن كلا من بوتين وشي يعتقدان أن واشنطن تقف حجر عثرة في سبيل طموحاتهما الاقتصادية.