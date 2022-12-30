 وزير خارجية النمسا: حرب أوكرانيا ستستمر حتى نهاية العام المقبل - بوابة الشروق
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وزير خارجية النمسا: حرب أوكرانيا ستستمر حتى نهاية العام المقبل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:59 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 6:59 م

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أنه لا يتوقع انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في أي وقت قريب.

وأوضح الوزير النمساوي -في تصريحات له اليوم الجمعة- أنه لسوء الحظ ستظل الحرب معنا لفترة طويلة حتى نهاية العام المقبل على أقل تقدير.

وذكر شالينبرج أن الحل قد يكون أسهل لتحقيق السلام إذا لم تعد القيادة السياسية الروسية الحالية في السلطة، مشيرا إلى أننا لا نعلم ماذا سيكون اختيار الشعب الروسي القادم ولا كيف سوف تسير المفاوضات.

يذكر أن وزير خارجية النمسا يوجه انتقادات مستمرة للسياسات الروسية ويحملها مسئولية استمرار الحرب ويؤكد دعم بلاده المتواصل لأوكرانيا.

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