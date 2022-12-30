ختام ورشة عمل لتعلم صيانة مراكب الصيد بشمال سيناء

اختتمت الورشة التدريبية الخاصة بصيانة وإصلاح قوارب الصيد، التي تمت على مدار خمسة أيام في مدينة العريش بشمال سيناء.



وتمت الورشة بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء حيث تمكن المشاركون من اكتساب العديد من المهارات التي تساعدهم في صيانة مراكب الصيد.



كما تم صيانة عدد من مراكب الصيد على هامش تنفيذ الورشة التدريبية شملت عدد 2 مركب صيد للدوريات، وبنهاية الورشة تم تسليم المشاركين عدد من أدوات الأمن الصناعي مثل (خوزة راس واقية - نظارة حماية - افرول - كوتشي لسلامة القدمين ).



تأتي تلك الفعاليات ومنها ورشة عمل "تقدير الاحتياجات المجتمعية للجمعيات الأهلية"، بمشاركة ممثلين من 11 جمعية ومؤسسة أهلية من قرى ومراكز محافظة شمال سيناء، ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.