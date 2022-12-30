المرصد السوري: مقتل 12 عاملا بقطاع النفط في هجوم لتنظيم داعش

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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا من العاملين في مجال النفط حتفهم اليوم الجمعة في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في سوريا، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، وهو جماعة مراقبة سورية معارضة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، إن انفجارا وإطلاق نار استهدفا حافلات تقل العمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقوع الهجوم لكنها أوردت حصيلة أقل قائلة إن "الهجوم الإرهابي" على الحافلتين أدى إلى مقتل 10 عمال وإصابة اثنين آخرين.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الهجوم يحمل بصمات تنظيم "داعش".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر في محافظة دير الزور لـ"د.ب.أ": "تعرضت ثلاث سيارات تقل 16 عاملاً لاستهداف خلال عودتهم من حقل التيم النفطي جنوب غرب مدينة دير الزور مما أدى لمقتل 11 وإصابة 6 آخرين وأن فرق الإسعاف والجهات المختصة توجهت إلى المنطق".

واتهمت المصادر "مسلحي تنظيم داعش بالوقوف وراء الاستهداف وأن هكذا عمليات تحمل بصماتهم".

واستعادت الحكومة السيطرة على حقل التيم النفطي منتصف عام 2020 وهو وينتج حوالي 2500 برميل يوميا.