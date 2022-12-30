اتحاد الأطباء في ماربورج الألمانية يحذر من ألعاب نارية خطيرة

دعا اتحاد الأطباء في مدينة ماربورج الألمانية إلى الحذر من استخدام الألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة، وحث على اتباع التقاليد الطوعية الجديدة في مطلع العام.

وقالت رئيسة اتحاد أطباء ماربورج، سوزانه جونا، لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج"، إنه بالإضافة إلى مخاطر الحوادث، فإن الألعاب النارية تخلق مستوى عاليا من تلوث الجسيمات الجوية، وهو ما يمثل مشكلة خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

ويضاف إلى ذلك العبء الذي تلقيه هذه الألعاب على البيئة والحيوانات.

وأضافت جونا: "لذلك هناك الكثير مما يوحي بأننا في ألمانيا، نطور التقاليد الأخرى للترحيب بالعام الجديد".

لكن جونا لا تفكر كثيرا في حظر الألعاب النارية.

وقالت جونا: "أود أن يتخذ الناس قراراتهم بأنفسهم، وليقدموا التبرعات بدلا من إشعال المفرقعات النارية"، وأعتقد أن هذا منطقي تماما، لكن على المرء أن يفكر في هدوء في حظر جديد للمفرقعات، خاصة وأن التقاليد لا يمكن تغييرها باستخدام العنف.

وأكدت جونا: "العديد من مراكز الإنقاذ وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى، وبالطبع هناك دائما خطر إضافي لوقوع حوادث بالألعاب النارية ليلة رأس السنة"، مبينة أن هذا لا ينطبق فقط على الألعاب النارية "النشطة"، ولكن أيضا على المتفرجين، فهم قريبون من بعضهم البعض.