 أمريكا ترحب بإطلاق الاتحاد الأفريقي بعثة لضمان تنفيذ اتفاق السلام شمال إثيوبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا ترحب بإطلاق الاتحاد الأفريقي بعثة لضمان تنفيذ اتفاق السلام شمال إثيوبيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:00 م | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 12:00 م

أشادت الولايات المتحدة بالإطلاق الرسمي لبعثة الاتحاد الأفريقي لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم الجمعة - "إن الولايات المتحدة تشيد بالإطلاق الرسمي لبعثة الاتحاد الأفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا، بما في ذلك نزع سلاح الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وانسحاب القوات الإريترية".

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن أمس إطلاق مهمة في ميكيلي من أجل "المراقبة والتحقق والامتثال" لاتفاق السلام.

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