«لماذا يضطر رونالدو للانتقال إلى النصر السعودي».. أصبح هذا السؤال الأكثر تداولاً في وسائل الإعلام بمختلف دول العالم خلال الساعات الماضية، كما استحوذ النجم البرتغالي على أحاديث محبي لعبة كرة القدم الذين يتساءلون أيضًا، حول هل الانتقال للدوري السعودي ستكون الخطوة الأنسب له في العقد الاحترافي الذي قد يكون الأخير في مسيرته.

تأنى كريستيانو رونالدو في اختيار النادي الذي سينضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم، نظرًا لاحتمالية كونه العقد الاحترافي الأخير في مسيرته، حيث سيكمل النجم البرتغالي عامه الـ 38 في شهر فبراير القادم، كما أن لياقته البدنية قد لا تسعفه على مواصلة اللعب في المستويات الفنية العالية بسبب كبر عامل السن.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، أن النجم البرتغالي رونالدو وقع مع مسؤولي نادي النصر السعودي في الساعات الماضية، ويمتد العقد لمدة موسمين ونصف قادمين، ولكن يظل السؤال الأهم في هذا التوقيت «لماذا اضطر رونالدو للموافقة على عرض النصر السعودي»، وسنتعرف على الإجابة معًا في هذا التقرير:

- خلافات رونالدو مع بيريز تقضي على آمال جماهير الريال

آثار رونالدو الجدل حول إمكانية عودته مرة أخرى لصفوف نادي ريال مدريد، بعد ظهوره وهو يتدرب في ملعب النادي عقب توديعه منافسات بطولة كأس العالم 2022، وطالبت جماهير المرينجي الإدارة بالتعاقد مع النجم البرتغالي وعودته مرة أخرى للفريق بعد 4 سنوات كاملة من رحيله.

ولكن الخلافات السابقة التي حدثت بين النجم البرتغالي وفلورينتنو بيريز رئيس النادي، أنهت على آمال جماهير ريال مدريد في عودة نجمها المُفضل، والذي قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ورحل رونالدو عن المرينجي في صيف 2018 بسبب رفضه تجديد عقده حتى تتم مساواته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق من حيث المرتب السنوي.

- أندية الأوروبية الكبرى ترفض التعاقد مع رونالدو

كان رونالدو قريبًا من الانتقال لصفوف نادي بايرن ميونخ في الصيف الماضي، ولكن مغالاة اللاعب في طلباته المادية ورغبته في المشاركة دائمًا وعدم البقاء على مقاعد البدلاء، جعل مسؤولي النادي الألماني يخافون من حدوث أزمات في غرفة ملابس الفريق ليقرروا التراجع عن الصفقة، كما فشلت مفاوضات اللاعب مع أندية نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وجالطة سراي التركي بسبب رفضه تخفيض قيمة الراتب السنوي.

ودخل رونالدو في أزمات عديدة مع مدربه السابق في نادي مانشستر يونايتد تين هاج، وذلك بسبب عدم اعتماد المدرب الهولندي عليه في التشكيل الأساسي في معظم مباريات هذا الموسم، قبل أن يهاجم النجم البرتغالي إدارة ناديه ومدربه في تصريحات تليفزيونية، مما اضطر الإدارة لفسخ التعاقد معه في شهر نوفمبر.

كما شهد مستوى رونالدو تراجعًا كبيرًا مع منتخب بلاده البرتغال في نهائيات كأس العالم 2022، حيث أهدر اللاعب العديد من الفرص خلال مباراة منتخب بلاده وكوريا الجنوبية في دور المجموعات، مما جعل المدرب فرناندو سانتوس يتخذ قراره بالإبقاء عليه في مقاعد البدلاء، قبل أن يفتعل اللاعب العديد من الأزمات مع مدربه بشأن ذلك الأمر، ليودع المنتخب البرتغالي منافسات المونديال من الدور ربع النهائي أمام المغرب.

وابتعد رونالدو عن الخطط التعاقدية للأندية الأوروبية الكبرى في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وكثرة خلافاته مع المدربين والإدارات وآخرها مانشستر يونايتد ومغالاته في طلباته المادية برغم كبر سنه، وبالتالي الاتجاه إلى الخليج أو أمريكا بات الحل الأمثل له في الوقت الحالي.

- عرض خيالي لرونالدو من النصر السعودي

وبلغت قيمة العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للاعب البرتغالي 200 مليون يورو سنويًا، وهذا العرض يفوق بحوالي أربع مرات الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه رونالدو مع مانشستر يونايتد، وستتحمل الشركة الراعية للنادي السعودي جزءًا كبيرًا من قيمة راتب اللاعب.

إلى جانب حصول رونالدو على ما يقارب الـ 500 مليون يورو قيمة عقده كاملة مع نادي النصر، سيتقاضى أيضًا اللاعب 620 مليون يورو من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون الواجهة الدعائية لملف استضافة «السعودية ومصر واليونان» نهائيات كأس العالم 2030.

وستتخطى قيمة الأموال التي سيجنيها رونالدو من قبول عرض النصر مليار و100 مليون يورو في 7 سنوات، وهذا العرض يفوق أي عرض آخر وصل للنجم البرتغالي في الفترة الماضية، كما أنه مقابل مادي كبير جدا للاعب على مشارف ختام مسيرته مع كرة القدم، لذلك قد يكون العرض السعودي لا يرفض من قبل النجم البرتغالي رونالدو.