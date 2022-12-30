9ر7% زيادة في التجارة بين الصين والأعضاء الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة خلال 11 شهرا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن حجم التجارة بين الصين والأعضاء الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حافظ على وتيرة نمو سريعة منذ دخول الاتفاقية التجارية حيز التنفيذ بداية العام.

وأظهرت بيانات أصدرتها الوزارة إلى توسع التجارة الصينية مع الأعضاء الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 9ر7% على أساس سنوي، لتصل إلى 8ر11 تريليون يوان (حوالي 69ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، ما يمثل 7ر30% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين.

وخلال هذه الفترة، ارتفعت صادرات البلاد إلى الأعضاء الآخرين في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 7ر17% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 6 تريليونات يوان، حسبما قالت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي، أوردت تفاصيله وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وأضافت شو أنه سيتم بذل مزيد من الجهود لتعزيز التنفيذ عالي الجودة للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة واتفاقيات التجارة الحرة الأخرى، والاستفادة الكاملة من هذه الاتفاقيات، وتحسين كفاءة استخدامها الشامل.

وقالت شو إن الوزارة ستُبرم اتفاقيات تجارة حرة أيضا مع المزيد من الشركاء التجاريين، وتزيد من فتح تجارة الصين في السلع والخدمات وأسواق الاستثمار، وستشارك بنشاط في المفاوضات بشأن القواعد الجديدة للاقتصاد الرقمي وحماية البيئة.