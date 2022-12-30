ملفات رسمية: توني بلير كان يرغب في منح فلاديمير بوتين مقعدا على طاولة الدول العظمى

أظهرت ملفات رسمية صدرت مؤخرا أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير طالب بضرورة منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقعدا على "طاولة الدول العظمى"، على الرغم من الشكوك العميقة بين المسؤولين بشأن الرئيس الروسي الجديد الذي تولى منصبه عام 2000.

وتشير الملفات، التي صدرت عن "الأرشيف الوطني" في كيو، غرب لندن أن بلير، بوصفه رئيسا للوزراء، كان يعتقد أن رجل المخابرات السوفيتية السابق كان في جوهره "وطنيا روسيا" وأنه من المهم تشجيعه على تبني قيم غربية، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

لكن خلف الكواليس كان المسؤولون يخشون من أن يمثل عودة لمواقف الحرب الباردة القديمة، وشككوا فيما إذا كان من الممكن الوثوق فيه.

وسلطت مذكرة إحاطة داخلية، رقم 10، صادرة من يناير 2001، بالكاد بعد عام من تولي بوتين السلطة، بعنوان "تقدم بوتين"، الضوء على مخاوف، بما في ذلك عودة أنشطة التجسس الروسية.

وتابعت المذكرة "على الرغم من دفء خطاب بوتين بشأن الروابط الوثيقة بين روسيا والمملكة المتحدة، فإن جهود المخابرات الروسية ضد أهداف بريطانية مازالت عند مستوى عال".

وتشير الوثيقة إلى سلسة من التطمينات، قدمها بوتين لبلير، خلال اجتماعاتهما في قمم دولية مختلفة، والتي تبين أنها كاذبة.

وشمل ذلك دعم النهج المتشدد للغرب في التعامل مع الديكتاتور العراقي، صدام حسين وتعهدات بأن موسكو ستتوقف عن إمداد معدات للبرنامج النووي الإيراني.