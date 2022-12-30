اتحاد إذاعات وتليفزيونات العالم الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة العام الجديد.

وجاء نص البرقية كالتالي: "فخامة الرئـيس / عبد الـفتـاح السيـسي حفظـه الله رئـيس جـمهورية مصـر الـعربـية.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن منسوبي إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة العام الجديد أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات داعين المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية متمنين لمصر كل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".