العثور على حوالي 650 كيلوجرام ألعاب نارية غير القانونية بشقة سكنية في هولندا

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صادرت الشرطة الهولندية، حوالي 650 كيلوجراما من الألعاب النارية غير المرخصة قانونا بإحدى الشقق السكنية.

وأفادت الشرطة، اليوم الجمعة، في مدينة روزندال جنوبي هولندا، بأن بلاغا من مجهول وضع الشرطة في الاتجاه الصحيح لتقتفي آثار هذه الألعاب النارية.

وقالت الشرطة إن ضباطها صادفوا عند التفتيش العديد من الصناديق التي تحوي هذه الألعاب.

كانت المقيمة في الشقة أكدت مرارا أنه لن يتم العثور على أي شيء.

تم استدعاء جهاز فحص المتفجرات بالجيش للمساعدة في هذه المهمة، والذي عثر على الألعاب النارية التي كان يمكن أن تتسبب في انفجار نظرا لأنها تم العبث بها.

تمت التخلص من الألعاب النارية وتم توجيه تهم جنائية لسكان العقار.

كانت الشرطة، صادرت كميات كبيرة من الألعاب النارية غير القانونية في وقت سابق من هذا العام.

وبلغت الكمية المصادرة بحلول عيد الميلاد وفقا للنائب العام، حوالي 700 طن.

منذ عام 2020 طبقت قواعد صارمة للألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة في هولندا، حيث منع استخدام الألعاب النارية الثقيلة.

ومع ذلك فإن استيراد الهولنديين للمفرقعات غير القانونية من ألمانيا وبلجيكا آخذ في الازدهار.

وبعد الحظر المفروض على الألعاب النارية خلال جائحة كورونا في العامين الماضيين، أصبح من الممكن الآن الاستمتاع بهذه الألعاب النارية مرة أخرى.

لكن هناك حظرا كاملا في اثنتي عشرة مدينة بما فيها أمستردام وروتردام، ونيميجن.

وتبرر البلديات في هذه المدن الحظر بأن الأضرار والإصابات وتلوث الهواء الناجم عن ذلك كبير بصورة تفوق الحد المعقول.