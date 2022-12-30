 سوريا.. مقتل وإصابة 12 عاملا جراء اعتداء إرهابي على حقل نفطي بدير الزور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا.. مقتل وإصابة 12 عاملا جراء اعتداء إرهابي على حقل نفطي بدير الزور

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 11:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 ديسمبر 2022 - 11:40 ص

قتل وأصيب 12 شخصا، اليوم الجمعة، جراء اعتداء إرهابي في حقل التيم النفطي بدير الزور في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل 10 عمال وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور.

ونقلت (سانا) عن وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة قوله، إن الشعب السوري يعاني من أزمة نفطية، والقوات الأجنبية تريد قطع الجزء النفطي المتوفر الذي يؤمن الحد الأدنى من احتياجات الشعب، ولذلك قاموا بهذا الاعتداء السافر على سيارات تبديل ورديات العاملين في حقل التيم بشركة الفرات.

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