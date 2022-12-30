متحف سوهاج ينظم ندوات لطلاب الجامعات للتعرف على مقتنيات المتحف

نفذ متحف سوهاج، بالتعاون مع فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مجموعة محاضرات استهدفت طلاب جامعة سوهاج "طلاب من أجل مصر" وهى كالاتي: محاضرة بعنوان: الشرعية الدولية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ألقاها طارق فرج مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان فرع سوهاج، ومحاضره بعنوان: الأشخاص ذوي الإعاقة فى الحضارة المصرية القديمة، ألقاها الدكتور علاء القمحي وكيل المتحف للشؤن الأثرية.

في ختام اليوم، تم عمل جولة إرشادية للزائرين، للتعرف على مقتنيات المتحف، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه المناسبة.

يأتي ذلك من انطلاقًا من الدور الحيوي الذي يقوم به متحف سوهاج القومي ممثلاً في قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف لنشر الوعي الأثري والثقافي، وبمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان.