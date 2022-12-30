تضامن أسوان: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخص يزعم عمله صحفيا لتشويهه جهود الدولة

قال محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال شخص يزعم عمله بمجال الصحافة والإعلام؛ لتكرار نشره فيديوهات تستهدف تشويه الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وذكر يوسف، أن هذا الشخص نشر فيديو على صفحته بموقع فيسبوك، لسيدة تدعي فيه عدم وجود عائل لها ولأبنائها؛ ما اضطرها إلى النوم على الرصيف بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان بعد طرد زوجها لها.

وأوضح أنه بعد نشر الفيديو، توجيه فريق التدخل السريع للتعامل مع حالة السيدة، لكنها رفضت التوجه إلى دار الرعاية الاجتماعية لتتكشف بعد ذلك فصول الرواية غير الصحيحة والمغالطات التي جاءت في الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن توجيه إساءات للحكومة بأنها (حكومة نائمة) من صاحب الفيديو والمسؤول عن نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك.

وأكد يوسف، أنه بدراسة الواقعة، ادعت المذكورة بقيام زوجها (أحمد.ف.م 35 سنة يعمل باليومية) بتسريحها مع أبنائه للعمل بمهنة التسول على الرغم من إقامتهم في منزل ملك أهل الزوج مكون من طابقين بمنطقة الشيخ هارون، مع استغلالهم أطفالهم في ممارسة التسول.

وكانت السيدة "هالة.م.ط" 44 سنة ربة منزل، قد زعمت في الفيديو تعرضها لظروف صعبة اضطرتها للعيش على قارعة الطريق، وحاجتها إلى تدخل المسؤولين لعدم وجود عائل لها بعد هجر زوجها لها والمقيم بمحافظة الشرقية، بحسب مزاعمها.

وأحال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واقعة السيدة إلى النيابة العامة للتحقيق.