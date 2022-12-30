جامعة سوهاج تستقبل لجنة التجنيد والتعبئة بأسيوط لإنهاء الموقف التجنيدي للطلاب ذوي الإعاقة

استقبلت جامعة سوهاج، لجنة الكشف الطبي بإدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة تجنيد أسيوط؛ لتيسير إجراءات الموقف التجنيدي لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة.



وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة الجامعة لاتألو جهداً في تقديم كافة الخدمات وتسخير كل السبل التي من شأنها تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه الطلاب ذوي الإعاقة.



يأتي ذلك تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تخفيف العبء عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم كل الدعم والرعاية لهم لتحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الطلاب.



وخلال الفعاليات، أشاد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون المثمر مع القوات المسلحة متمثلة فى منطقة تعبئة أسيوط بقيادة العميد هاني محمد خرفوش مدير منطقة التجنيد والتعبئة بمنطقة أسيوط، وما تم تقديمه من خدمات وتسهيلات لإنهاء الموقف التجنيدي للطلاب ذوي الإعاقات الحركية والبصرية، وبعض الطلاب من ذوي الإعاقات الصحية مثل امراض الدم والقلب المفتوح والاعاقات المزدوجة، موضحاً أن إجراءات الكشف الطبي تمت بسهولة ويسر، وسط اهتمام ودعم من إدارة الجامعة.



وأشار الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة إلى أن الفاعلية تمت بالتعاون بين إدارة شؤون الطلاب المركزية والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وإدارة الإتصال العسكري بالجامعة.



وأضاف أن أولياء امور الطلاب قد أثنوا على جهود إدارة الجامعة المتمثلة في العديد من الخدمات المتكاملة التي تقدمها للطلاب ذوي الإعاقة، موضحا أنه تم الاستعانة بطلاب متطوعين كرفقاء لذوي الإعاقة؛ لمساعدتهم في الحركة والتنقل وتسهيل الإجراءات لهم أثناء توقيع الكشف الطبي.



وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إنه تم توقيع الكشف الطبي على ٥٢ طالبا، وسوف تقوم إدارة التجنيد بتسليم شهادات الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية خلال ١٥ يوماََ، موضحاً أنه تم تجهيز قاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وتزويدها بالأجهزة والأدوات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي على الطلبة المتقدمين للجنة الطبية.



وذكر محمد حمودة مدير إدارة التكافل الاجتماعي أن الطلاب الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج سوف يتم عرضهم على منطقة تجنيد أسيوط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتحويلهم للجنة العليا بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، مضيفاً أن اللجنة الطبية رأسها المقدم محمود الجبالي، وضمت النقيب الطبيب مصطفي كامل، والنقيب طبيب أحمد فيصل، إلى جانب عدد من الأطباء.