مشاجرة بسبب أولوية المرور في جرجا تنتهي بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين

لقي رجل مصرعه وأصيب 2 آخران، في مشاجرة نشبت بينهم بدائرة مركز جرجا بسبب خلاف على أولوية المرور، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، والقبض على عدد من المشاركين فيها.

وتلقى مأمور مركز شرطة جرجا بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية الخلافية بدائرة المركز، أسفرت عن مصرع أحد الأشخاص ووجود مصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

انتقل ضباط البحث الجنائي إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بناحية قرية الخلافية، بسبب خلاف على المرور في الطريق العام، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع "ا.ع" 43 عامًا عامل، وإصابة 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.