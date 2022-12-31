قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشر الأمل والمستقبل المزهر المستقر المعطاء عند الناس، ويبشر بأن هذا الدين سينطلق إلى الآفاق، مع أنه كان فى أحلك الظروف وأكثر الناس همًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد": "الأمل والعمل قرينان، ولاينفك أحدهما عن الآخر، ونحن نحتاج إلى أن نستبشر ويكون لدينا أمل حقيقي".

وأوضح الدكتور شوقى علام أن الإنسان لابد ألا ييأس أمام قدرة الله ورحمته التي وسعت كل شيء، ومهما تعرض لأوجاع ووقع فى الذنوب والمعاصي فعليه أن يثق في رحمه الله لأنها من صفاته، وعندما يصل الانسان إلى درجة اليأس يجب أن يعلم بأن هناك خللاً جسيمًا أحل به.

وتابع: "القرآن الكريم يحبب إلينا فكرة الأمل والاستبشار، ونتخلص من السلبيات بالندم على ما فات والتوبة والعزم على الاستغفار الذي يلمس القلوب ويتيح حالة من الإيجابية".