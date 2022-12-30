الاتحاد الأوروبي يدعو لحماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة في القدس الشرقية

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى حماية الوضع الراهن والأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك المسيحية منها.

وأكد بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول التكتل في القدس ورام الله نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، على وجوب الحفاظ على المكانة الخاصة وطابع القدس وبلدتها القديمة.

وأشار البيان إلى أنه في 27 من الشهر الجاري، استولى عناصر من منظمة العاد الاستيطانية برفقة الشرطة الإسرائيلية على عقار في منطقة وادي حلوة في سلوان، كانت بطريركية الروم الأرثوذكس تؤجره منذ عقود لأحد المستأجرين في القدس.

وأعرب البيان عن قلق بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله العميق بشأن تداعيات هذا الإجراء على حقوق الملكية لبطريركية الروم الأرثوذكس والكنائس المسيحية في القدس بشكل عام، بما في ذلك في البلدة القديمة.

وشدد البيان على أن وقف محاولات الاستيلاء على ممتلكات الكنائس المسيحية هو أمر واجب، ذلك لأنها تشكل تهديداً خطيراً للتعايش السلمي بين الديانات السماوية الثلاث في القدس.