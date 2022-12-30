أمير مرتضى: كنا نحتاج للفوز أكثر من الإسماعيلي

شدد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام الإسماعيلي في الدوري، كما كشف موعد عودة مصطفى شلبي للمشاركة مع الفريق.

الزمالك حقق الفوز 3-1 على حساب الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «المباراة كانت صعبة في ظل وضع الإسماعيلي بجدول الدوري والذي لا يعكس جماهيرية النادي، ونتمنى عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية التي يستحقها».

وأضاف: «كنا نحتاج نقاط المباراة أكثر من الإسماعيلي لأننا ننافس على الدوري، الإسماعيلي بدأ المباراة بالهجوم منذ البداية دون خوف، والهدف المبكر جاء في ظل حالة من عدم التركيز، لكننا نجحنا في العودة».

وتابع: «كل المباريات صعبة، أسوان فاز على المصري، ولديهم شخصية ويقدمون عروض جيدة، نحن نحترم أسوان وجهازه الفني لكننا سنحارب من أجل الفوز بكل المباريات».

وتطرق المشرف على الكرة بنادي الزمالك للحديث عن موعد عودة مصطفى شلبي وإبراهيما نداي للمشاركة في المباريات، حيث قال: «مصطفى شلبي تعافى من الإصابة وقد يتواجد مع الفريق في المباراة المقبلة، بينما يخوض نداي آخر مرحلة في التأهيل».

وأتم: «محمود الونش سافر إلى قطر للبدء في المرحلة الثانية للتأهيل، وسيستمر هناك أسبوعين أو 3 أسابيع قبل عودته إلى مصر».