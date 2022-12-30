سراج: لن نرضى إلا بحل أزمة جماهير الأهلي

أكد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على وجود محاولات من الإدارة لحل الأزمات التي تعاني منها الجماهير، في مباريات الفريق الأحمر بمسابقة الدوري الممتاز.

وكانت جماهير الأهلي قد دشنت حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، تطالب مجلس الإدارة بمساندة طلباتهم بشأن السماح بدخول أدوات التشجيع في مباريات الفريق الأحمر.

وكتب سراج عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الجمعة: «نحاول معالجة أزمه الجماهير ونعمل على حلها، ومنها مقاطعة الكثير من الجمهور لاستاد السلام، بدليل أن أعلى معدل حضور وهو 3000 آلاف مشجع كان في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أمس في ستاد القاهرة، وفي ستاد غزل المحلة».

وأضاف: «في حين استاد السلام يكون به معدل الحجز من 1500 إلى 2000 مشجع فقط ، الموضوع أزمة كبيرة وبقالها فترة طويلة وسنين مش هتتحل في يوم وليلة».

وأتم: «لن نرضى سوى بحل تلك الأزمه ، سواء في العدد أو السماح بدخول كل الأدوات، التي هي من حقنا، ولا يوجد بها أي مخالفات».