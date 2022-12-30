بعثة روسيا في الأمم المتحدة: من المستحيل العودة إلى العلاقات السابقة مع الغرب

قال النائب الأول للمبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تجعل من المستحيل العودة إلى العلاقات السابقة معهم بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوليانسكي، في بث مباشر عبر تطبيق تليجرام: "من غير الواقعي العودة إلى الوضع الراهن الذي كان عليه قبل العملية العسكرية الخاصة. لقد تغير العالم كثيرًا. ومن الصعب أن نتخيل أنه يمكننا التغاضي عن حقيقة أنهم يزودون بالأسلحة المستخدمة لقتل المدنيين في دونباس، في شبه جزيرة القرم في أجزاء أخرى من روسيا وما زلنا نتصرف وكأن شيئًا لم يحدث".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك حتى الآن، وفي الواقع ليس لدينا حوار في هذه المرحلة".

وبشأن التقارير عن إيجاد بديل لنيويورك لتكون موقعًا لمقر الأمم المتحدة، قال بوليانسكي: "في الواقع، لقد أثير هذا الموضوع، وسمعنا دعوات لنقل المقر أكثر من مرة".

وتابع: "من الناحية الفنية، يبدو الأمر بسيطًا للغاية، لكن من الناحية العملية، يجب أن تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار... ثلاثة أرباع الدول يجب أن تصوت لصالح نقل المقر. إن السعي للحصول على تأييد ثلاثة أرباع الدول لدعم هذا السيناريو هذه مهمة جادة".

ووفقًا للدبلوماسي الروسي، لا ترغب الدول دائمًا في نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى أماكن أخرى بسبب الاعتبارات المالية.

وتابع "حتى الآن، للأسف، لا يوجد بديل لنيويورك كمدينة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. لكن هذا لا يعني أن جميع البلدان سعيدة بذلك، وعندما نثير قضايا حول وضعنا هنا، مثل عدم إصدار التأشيرات وغيرها من المشاكل التي نواجهها، تدعمنا العديد من الدول. هناك هيئات خاصة تتعامل مع البلد المضيف ويتم التعبير عن الكثير من الانتقادات هناك. ويتعين على الأمريكيين الرد على انتقاداتنا، والانتقادات من الدول الأخرى".