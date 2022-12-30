الفلبين تغلق العديد من مسارات الملاحة الجوية تحسبا لسقوط حطام لصاروخ صيني

أغلقت هيئة الطيران المدني الفلبينية العديد من مسارات الملاحة بالمنطقة؛ استعدادًا لسقوط محتمل لحطام من عملية إطلاق صاروخ صيني يُعرَف بـ "لونج مارش 3B".

وتأتي الخطوة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - بعدما أصدرت الهيئة إشعارًا للبعثات الجوية عن أنشطة الرحلات الجوية الفضائية المنفذة بدءًا من ظهر اليوم الجمعة، حتى الساعة الـ 6 مساء الثاني من شهر يناير المقبل.

وقالت الهيئة إن الإشعار يحتوي على معلومات تتعلق بأية ظروف أو تغييرات تطرأ على أي مرفق طيران أو خدمة، أو ظهور خطر، مؤكدة أن المعرفة في الوقت المناسب أمر ضروري للموظفين المعنيين بعمليات الطيران.

وعلى الرغم من أن حطام الصاروخ من المحتمل ألا يسقط على أرض مأهولة، نوهت وكالة الطيران إلى أنه لا يزال يشكل خطرًا على الطائرات والمراكب البحرية.