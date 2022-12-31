متحف الإسكندرية ينظم ورش عمل بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية

أقام القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي، بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية، بالتعاون مع الأقسام التعليمية بالمتحف البحري والمتحف اليوناني الروماني، ورشة "رأس السنة الميلادية" والتي تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة، وتهدف إلى تحقيق الاندماج والتفاعل بين الأطفال.

وتعرف الأطفال من خلال الورشة على معلومات عن السنة الميلادية والشهور، وقاموا برسم وتلوين وتجهيز شجرة عيد الميلاد.

ومن خلال التفاعل مع مسرح العرائس، حدد الأطفال أهدافهم للسنة الجديدة، ثم لعبوا مجموعة من الألعاب التفاعلية والتي تعتمد على العمل في مجموعة واحدة، واختتموا اليوم بمجموعة من الصور التذكارية.