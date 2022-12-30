مع اقتراب نهاية عام 2022، تسعى أشهر المجلات والصحف العالمية لتلخيص حصاد العام من أبرز الكتب التى صدرت خلاله فى شتى الأفرع والمجالات لمحبى القراءة حول العالم، وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» قائمة بأهم كتب العام والتى ورد ذكرها عبر اثنتين من أكبر الكيانات الصحافية العالمية؛ ألا وهما مجلة «الشئون الخارجية Foreign Affairs» وهى مجلة أمريكية تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة وصحيفة «الجارديان» البريطانية:

فى البداية نستهل بقائمة مجلة «الشئون الخارجية» حيث وقع اختيار المتحررين بها على ٣ كتب كأفضل ما قدم عام 2022 لجمهور القراء بصفة عامة، وهى:

«كوبا: تاريخ من منظور أمريكى» للمؤرخة آدا فيرير

تؤرخ «فيرير» عبر صفحات هذا الكتاب الضخم أربعة قرون من التاريخ الكوبى، وتسعى لتحديد العلاقة المعقدة بين الجزيرة الكاريبية والولايات المتحدة الأمريكية، كما ترى الكاتبة أن كوبا الحالية تتمتع بسيادة سياسية لكنها ضعيفة اقتصاديًا وبالتالى مستقبلها هش.

«وُلد فى مجتمع السود: أفريقيا والأفارقة ونشأة العالم الحديث منذ 1471 و حتى الحرب العالمية الثانية»

بقلم الصحفى الأمريكى هوارد فرينش

يستكشف «فرينش» عبر الكتاب العلاقات المعقدة بين الأفارقة والأوروبيين فى القرون التى سبقت فرض الاستعمار الرسمى مما يدل على أن أفريقيا لم تكن أبدًا كيانا مهمشا على خارطة الأحداث العالمية؛ بل هى فى الواقع محل ميلاد العالم الحديث.

«لا تنظر أبدًا إلى الوراء: الصين والتاريخ المحظور فى الثمانينيات من القرن الماضى».. للاقتصادى جوليان جويرتز

يقدم «جويرتز» وصفًا حيويًا ومفصلًا للسياسة الصينية فى الفترة ما بين وفاة الزعيم الشيوعى الصينى ومؤسس جمهورية الصين الشعبية، ماو تسى تونج، وبين الأحداث التى تلت مذبحة ميدان تيانانمن التى وقعت عام 1989 فى أحكام فرض الحكومة الأحكام العرفية حين أطلقت القوات المسلحة النار على المتظاهرين وعلى أولئك الذين يحاولون عرقلة تقدم الجيش إلى ميدان «تيان آن من»، موضحًا أن الصين كان لديها فرصة لمسار تنموى «أكثر ليبرالية»، وأن بكين ربما كانت لتتبعه فى ظل ظروف مختلفة.

أما فى فئة الكتب السياسية فاختارت الترشيحات التالية:

«عصر الرجل القوى: كيف تهدد عبادة القائد الديمقراطية فى جميع أنحاء العالم» للصحفى جديون راتشمان

يقدم «راتشمان» عبر الكتاب أحد أكثر الشروحات وضوحًا ومصداقية عن الاستبداد الذى اجتاح حكومات العالم فى الأزمنة الحديثة، مبينًا أن صعود القادة لمقاليد الحكم فى كل الدول إنما هو متجذر بعمق فى التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وفى إخفاقات الديمقراطية الليبرالية المتكررة.

«ديكتاتورى المحور: الوجه المتغير للاستبداد فى القرن الحادى والعشرين»

من خلال هذا البحث المنمق والمفصل لتطور السياسات الاستبدادية عبر العصور والأنظمة المختلفة، يوضح كلا من الاقتصادى الروسى سيرجى جورييف وأستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا دانييل تريسمان أن مسألة الاستبداد فى عالم اليوم أصبحت قائمة على السيطرة على المجتمع ليس من خلال الوحشية والخوف ولكن من خلال التلاعب بالمعلومات.

«الليبرالية فى الأوقات المظلمة: الروح الليبرالية فى القرن العشرين» لجوشوا تشيرنيس

يستكشف «تشيرنيس» عبر صفحات الكتاب أفكار المفكرين الليبراليين خلال الحرب العالمية الثانية وعصر الحرب الباردة، وينقل لنا تاريخ مثقفى ذلك العصر الذين انشغلوا بكيفية الحفاظ على الليبرالية كأسلوب حياة فى مواجهة المشاريع المتطرفة التى سعت إلى تدمير الليبرالية والديمقراطية معًا.

أما فى فئة الكتب المعنية بشئون الشرق الأوسط فاختارت الترشيحات التالية:

«دول العيش: سياسة الخبز فى الأردن المعاصر» لخوسيه سيرو مارتينيز

يوضح «مارتينيز» كيف تُبرز النقاشات العامة فى الحكومة الأردنية حول أزمة الخبز دور الدولة العميق فى تشكيل الهوية الوطنية، وفى نفس الوقت تأثيرها الذى يضعف تدريجيًا فى وجدان الشعب وطريقة تعامله مع القوى السياسية، كما يبين أوجه النقص فى السياسات الاقتصادية؛ كالكيفية التى تركت بها عقود من التحرر الاقتصادى البلاد فى حالة يُرثى لها.

«الخبز والحرية: الوضع الثورى فى مصر» لمنى الغباشى

تسرد «الغباشى» ــ والتى تقوم حاليًا بتدريس العلوم السياسية بجامعة نيويورك ــ عبر صفحات الكتاب تفاصيل سنوات الاضطرابات فى مصر بين انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك وانتخاب الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى عام 2014، كما تقدم صورة بالغة الدقة للحياة السياسية المعاصرة فى مصر وأوجه الخلاف السياسى وحالة عدم التيقن فى الشارع المصرى مما ستئول له الأمور فى المستقبل.

«مساعدة الطواقم الإعلامية: صناعة الأخبار المحلية والإعلام الدولى فى تركيا وسوريا» لنوح أمير أرجوماند

ينقل «أرجوماند» عبر الكتاب للقارئ تجربته الخاصة كمراسل إيرانى فى أمريكا و«فيكسر» فى تركيا؛ وهو مصطلح يعبر عن الصحفى المحلى الذى يتعاقد معه مراسل أجنبى أو وكالة إعلامية أجنبية للمساعدة فى ترتيب إعداد وإنجاز قصة صحفية معينة، كما يأخذه فى رحلة عبر كواليس السلطة وصناعة القرار ليرى الكيفية التى يتم بها صنع الأخبار الدولية.

أما فى فئة الكتب المعنية بالشأن الأفريقى فاختارت الترشيحات التالية:

«السلفية والنظام السياسى فى أفريقيا» لسيباستيان إليشر

يشرح «إليشر» كيف تجنبت بعض الدول الأفريقية تصاعد العنف السياسى الناشئ عن الجماعات السلفية من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة والتصرف السريع لاحتواء أزمة التطرف فى بدايتها قبل فوات الأوان، ويشيد بفعلها هذا الذى جنبها المصير المظلم الذى لاقته بعض المجتمعات الأخرى التى لم تعر الجماعات الإسلامية المتشددة اهتمامًا وسمحت لها بتنظيم نفسها حتى أصبحت مصدر تهديد خطير.

«سياسات حواجز الطرق: أصول العنف فى وسط أفريقيا» لبير سكوتين

يوضح «سكوتين» كيف يسعى بعض الناشطين المحليين إلى اكتساب القوة من خلال التحكم فى شبكات الطرق فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق السيطرة على حواجز الطرق، ويسرد تاريخ الصراعات طويلة الأمد الخاصة بتلك الحواجز والتى تعيق الجهود الحثيثة المبذولة لبناء المؤسسات فى وسط أفريقيا.

«الحرب المقدسة: القصة غير المروية للحملة الصليبية الإيطالية الكاثوليكية ضد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» لإيان كامبل

يستكشف «كامبل» عبر الكتاب سُبل دعم الكنيسة الكاثوليكية وتشجيعها لحملة الديكتاتور الإيطالى بينيتو موسولينى ضد الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية إبان غزو إيطاليا واحتلالها لإثيوبيا بين عامى 1935 وحتى 1943 مما يلقى الضوء على فترة هامة للغاية فى تاريخ أفريقيا.

وعلى الصعيد الآخر، استعرضت صحيفة «الجارديان» أفضل الكتب الصادرة هذا العام فى فئة الخيال، ومنها:

رواية «فى المكان والتوقيت الخاطئين» لجيليان ماكليستر

تدور أحداث الرواية للكاتبة الأكثر مبيعًا فى المملكة المتحدة، جيليان ماكاليستر، حول أم تشاهد ابنها المراهق يطعن رجلا ومن ثم تلجأ لطريقة غير تقليدية لمحاولة إنقاذه من براثن العدالة فهل تنجح؟ وهل بالإمكان إيقاف جريمة قتل بعد وقوعها بالفعل؟

رواية «بورنفيل» لجوناثان كو

تقدم أحداث الرواية وصفًا حقيقيًا لا يخلو من الفكاهة وبراعة السرد لبريطانيا العظمى عبر الماضى والحاضر؛ ما كانته وما آلت إليه فى عصرنا الحالى مع ظهور وباء كورونا وخروجها من الاتحاد الأوروبى إثر اتفاقية «بريكست»، وذلك من خلال أربع حكايات لأربعة أجيال متعاقبة لعائلة واحدة، وقد حصد «كو» من قبل جائزة كوستا الأدبية عن روايته التى تحمل عنوان «إنجلترا الوسطى».

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أما فى فئة كتب السيرة الذاتية، فرشحت:

«الضوء الذى نحمله» لميشيل أوباما

تقدم «أوباما» عبر كتاب مذكراتها الثانى طرحًا مؤيدًا بالدلائل العملية والملموسة على آليات قوة الشخصية والحزم وكيفية التعامل مع الأمور الصعبة كما تعاملت هى أو ــ والدها ــ معها على حد سواء، كما تعطى القراء لمحة عن ما أسمته مجموعة «أدواتها الشخصية» للتعامل مع المشكلات المستعصية؛ وهى عبارة عن عصارة تجارب لأفضل الاستراتيجيات التى تلجأ إليها فى التعامل مع الأمور الصعبة أو التى يصعب على المرء توقع نتائجها.

«خطايا أبى» بقلم الكاتبة الإنجليزية ليلى دن

عبر صفحات هذا الكتاب، تأخذ الكاتبة والمحاضرة فى مادة الكتابة الإبداعية والقصص السردى فى جامعة «باث سبا» بالمملكة المتحدة، ليلى دن، القارئ فى رحلة إلى ذكرياتها الخاصة حين كانت تبلغ من العمر ست سنوات عندما غادر والدها منزل العائلة ليلتحق بإحدى مدارس التعاليم الروحية فى الهند؛ حيث التحق بحركة «راجنيش» وهى حلقة طائفية مؤلفة من أشخاص ألهمهم الصوفى الهندى الراحل باجوان شيرى راجنيش والمعروف أيضًا باسم «أوشو»، وقد سُمى أتباع تلك الطائفة بـ «البرتقاليين» بسبب الملابس البرتقالية والحمراء التى كانوا يرتدونها.

وتروى «دن» تفاصيل عجزها عن فهم السر الذى دفع أبيها لتركها وحيدة والانصياع لتلك الطائفة حيث احتوى قلبها منذ ذلك الحين على مشاعر متناقضة تجاهه؛ فجزء منه لا يزال مفتونًا بصورته وطموحه وجرأته فى السفر لأماكن بعيدة واستكشاف المجهول، والجزء الآخر يحتقره ويراه رجلًا كاذبًا أنانيًا تخلى عن مسئولياته من أجل السعى وراء المال وعبادة «أوشو» والتى انتهت به إلى الخراب وإلى طريق الإدمان على الكحول والعقاقير المخدرة.

أما فى فئة كتب الخيال العلمى، فرشحت:

رواية «بحر السكينة» لإميلى سانت جون ماندل

تتبع الرواية قصة المسافر عبر الزمن، جاسبيرى جاك روبرتس، والأشخاص الذين التقى بهم فى العقد الأول من القرن العشرين، والحادى والعشرين، والثانى والعشرين، والثالث والعشرين من عمر الزمن.

وهى رواية تستكشف مسألة السفر عبر الزمن وطبيعة الواقع والفن والحب فضلا عن الأوبئة، وقد استوحت الكاتبة اسم روايتها من اسم بحر موجود بالفعل على سطح القمر ويحمل نفس الاسم؛ حيث يلعب القمر دورًا رمزيًا رئيسيًا فى جميع أنحاء الرواية، وتم إدراج الرواية فى القائمة الطويلة لعدة جوائز أدبية منها: جائزة أندرو كارنيجى للتميز فى أدب الخيال لعام 2023، وقائمة ترشيحات القراءة الصيفية السنوية الخاصة بالرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما لعام 2022، كما أنها تربعت على عرش قائمة النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا لفترة طويلة.

رواية «بابل» لريببيكا إف كوانج

تدور الرواية حول الشاب روبن سويفت الذى فقد والديه بسبب الكوليرا والذى يحضره البروفيسور الغامض «لوفيل» إلى لندن من أجل أن يتدرب لسنوات على اللغات اللاتينية واليونانية القديمة والصينية، كل ذلك استعدادًا لليوم الذى سيُسجل فيه فى المعهد الملكى المرموق للترجمة بجامعة أكسفورد والمعروف أيضًا باسم «بابل» والذى يتضح فيما بعد أنه ليس فقط معهدًا لتعليم للغات ولكن أيضًا لتعليم فنون السحر.