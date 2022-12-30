كلوب: معادلة صلاح لـ دالجليش انجاز يتحدث عن نفسه

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه محمد صلاح، نجم الريدز، بمعادلة رقم السير كيني دالجليش في عدد أهدافه مع ليفربول.

تحدث كلوب عن إنجاز صلاح، في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي، قائلًا:" وضع اسم محمد صلاح في نفس الجملة مع السير كيني دالجليش، أسطورة ليفربول، هذا إنجاز يتحدث عن نفسه".

وأضاف:" أفضل ما في الأمر، أنني أعلم أن السير كيني كان في الملعب مع حفيده ليرى صلاح يساوي عدد أهدافه ولا يمكن أن يكون أكثر سعادة من أجله، مرة أخرى، هذا يخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته عن السير كيني".

في سياق متصل أجرى كلوب مقارنة بين مهاجم ليفربول داروين نونيز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الحالي، قائلًا:" نونيز لديه الكثير من أوجه التشابه مع ليفاندوفسكي، الذي سجل 9 أهداف في موسمه الأول مع دورتموند بعد توقيعه من ليخ بوزنان".

أضاف:" أعتقد أن ليفاندوفسكي سيروي القصة نفسها، كان لدينا حصص تمرينية على التسديد، ولم يكن يسجل أي واحدة منها".

تابع:" كنا نراهن طوال الوقت على 10 يورو، إذا أحرزت أكثر من 10 مرات سأدفع لك 10 يورو، وإذا لم تفعل، فعليك أن تدفع لي، كان جيبي مليئا بالمال".

أتم:" الأمر كله يتعلق بالتزام الهدوء، عندما ترى الإمكانات، حافظ على هدوء أعصابك، كل شئ صعب للغاية في هذا العالم الذي نعيش فيه".