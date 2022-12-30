السجن 10 أعوام لمتهم بالاعتداء على نقطة شُرطة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، الخميس، "ا.م.م"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام؛ لاتهامه بإدارة وقيادة جماعة إرهابية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 أعوام، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وذلك في القضية المقيدة برقم 1959 لسنة 2016 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد قيام شخص بالاشتراك مع آخرين في قيادة جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وذلك في نطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث إشتراك المتهم "مع آخرين" في تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف للاعتداء بالقوة على أفراد ومنشآت الشرطة والمواطنين، واستهداف منشآت عامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بالعمل على تنظيم مظاهرة بالمخالفة للقانون، وحيازة منشورات ضد الدولة والاعتداء على قوات الأمن، وشرع في إشعال النيران باحدى المنشآت الشرطية "نقطة شرطة الورديان"، وإلقاء عبوات حارقة صوبها.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهم قيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، وقصد من ذلك إحداث العنف والشغب وآثاره الفوضى داخل البلاد، والاعتداء على المنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه وعقب تقنين الاجراءات وضبط المتهم تبين أن بحوزته مطبوعات خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وجوال بلاستيكي به ماسكات، وهاتف محمولة.

وبتقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح سعد الدين محمد، وعبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات، محمد عثمان.