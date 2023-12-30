موسكو تدعو لعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي بعد هجوم بلجورود

دعت الحكومة الروسية إلى عقد جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولي بعد هجوم شنته أوكرانيا على مدينة بلجورود اليوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "إن الهجوم الإرهابي على بلجورود سيكون موضوعا لإجراءات في مجلس الأمن الدولي".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زاخاروفا قولها أيضا: "إن بريطانيا العظمى وراء الهجوم الإرهابي، وهي تحرض نظام كييف، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أعمال إرهابية، فيما أدركت أن الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية قد فشل".

وذكرت السلطات في منطقة بلجورود الحدودية الروسية أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم طفلان. وأصيب 108 أشخاص آخرين، من بينهم 15 طفلا.

وتقع بلجورود على الحدود مع أوكرانيا وتم قصفها مرارا منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الشاملة ضد أوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن الدمار والقتلى والجرحى الذين سقطوا في روسيا أقل بكثير مما شهدته أوكرانيا.