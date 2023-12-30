إحباط محاولة تهريب كمية من مواد مخدرة بقيمة 60 مليون دولار أمريكي إلى أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، اتهام رجلين على خلفية مزاعم بمحاولة تهريب نحو مئة كيلوجرام من الميتافيتامين المخدرة كانت مخبأة داخل معدات زراعية، إلى داخل البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان إن رجلين يبلغان 30 و34 عاما، وهما من ولاية فيكتوريا بجنوب شرق البلاد، اعتقلا في وقت سابق الشهر الجاري. ويُعتقد أن الاثنين على صلة بالجريمة المنظمة في أفغانستان.

واعترضت الشرطة سفينة تحمل معدات زراعية كانت وصلت إلى مدينة ملبورن في نوفمبر، إثر تلقي إشارة من وحدة مكافحة المخدرات بشرطة دبي.

وقالت الشرطة الأسترالية إنه جرى العثور على نحو 98 كيلوجراما من الميتامفيتامين داخل 12 من آلات درس القمح. وتفحص السلطات المخدرات المضبوطة لتحديد مدى نقائها. وأوضحت أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تبلغ 88 مليون دولار أسترالي (60 مليون دولار أمريكي).

واتهم أحد الرجلين، الذي يبلغ 30 عاما، بمحاولة حيازة كمية تجارية من مخدر خاضع للرقابة الحدودية، وبالتحديد الميتامفيتامين، بينما اتهم الآخر باستيراد كمية تجارية من المخدر.

وتصل العقوبة القصوى في الحالتين إلى السجن مدى الحياة.