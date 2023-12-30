أذربيجان تفتح سفارتها في كابول

كشفت وزارة الشؤون الخارجية في أذربيجان رسميا عن خططها لإعادة فتح سفارتها في أفغانستان في عام 2024 .



ويؤكد هذا القرار المهم التزام أذربيجان القوي بتعزيز العلاقات الدبلوماسية القوية مع أفغانستان، مما يشير إلى خطوة واعدة نحو تعاون ثنائي أعمق بين البلدين، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.



جاء الإعلان كبيان رسمي، يسلط الضوء على التزام الوزارة لإعادة فتح السفارة، الذي من المتوقع أن يعزز العلاقات والتعاون بين البلدين.



وحتى الآن، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التوقيت المحدد لعمل السفارة، مما يترك مجالا للتكهنات حول الجوانب العملياتية والاستراتيجية الدبلوماسية الأوسع نطاقا، التي ربما تستخدمها أذربيجان في أفغانستان.



يشار إلى أن القرار بفتح سفارة أذربيجان، تم تعليقه في وقت سابق، في أعقاب صعود إدارة طالبان للسلطة. وهذا التأجيل يشير إلى الطبيعة الحساسة للعلاقات الدبلوماسية في المنطقة، التي تتأثر بتغيير المشهد السياسي.