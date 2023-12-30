جمعية المحاربين الإسرائيليين ذوي الإعاقة: إصابة نحو 20 ألف جندي منذ 7 أكتوبر

أصيب الجندي الإسرائيلي، إيغور، العشريني العمر، في قدمه اليمنى إثر تعرض دبابته لقذيفة مضادة للدروع أثناء دخوله قطاع غزة، ليعلم حينها أن قدمه ستتعرض للبتر، وينتهي حلمه في أن يصبح كهربائيا.

ليست قصة إيغور وحدها، بل هي معاناة آلاف الجنود الإسرائيليين، الذين سيشكلون أزمة اجتماعية واقتصادية لدولة الاحتلال فيما بعد، وذلك وفق خبراء إسرائيليين.

وأكد إيدان كليمان، مدير جمعية المحاربين الإسرائيليين المعاقين لوكالة أسوشييتد برس الإخبارية، إصابة نحو 20 ألف جندي إسرائيلي، رغم تصريح وزارة الدفاع بإصابة 3000 جندي فقط منذ 7 أكتوبر.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تستوعب حجم الكارثة بعد، قائلا: لم يسبق لنا أن شاهدنا هذا الكم من الإصابات في حروب سابقة.

وأشار ياجيل ليفي، المدرس بالجامعة الإسرائيلية المفتوحة، إلى إن المصابين يتراكمون وسيشكلون مشكلة اقتصادية واجتماعية فيما بعد.

وأشارت وكالة أسوشييتد برس، في تقرير لها، إلى أن المصابين يعانون من الوحدة والنسيان.

بينما لفت عيدي جيتلمان، الباحث بمركز الدراسات الأمنية الإسرائيلية، إلى فساد حياة المصابين بالجيش الإسرائيلي إلى الأبد.