لواء جولاني بجيش الاحتلال يعترف بمقتل 48 من عناصره بينهم قائد كتيبة

اعترف لواء "جولاني" في الجيش الإسرائيلي، بمقتل 41 من جنوده في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، وبمقتل 7 آخرين في معارك غزة، منهم قائد الكتيبة 13.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة "سبوتنيك"، عن تقرير نشرته القناة 12 العبرية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وانسحب مقاتلو لواء "جولاني" الأسبوع الماضي، من قطاع غزة "ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت تقارير لموقع "واللا" الإخباري والقناة "12"، بأن لواء جولاني قضى أكثر من 70 يومًا في غزة، حيث فقد 44 مقاتلاً، وقرر المقاتلون مغادرة القطاع لبضعة أيام للاستراحة وزيارة أهاليهم.

وأتت هذه الخطوة بعد مواجهات شديدة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث قُتل قائدهم وعدد آخر من الضباط والمقاتلين، بحسب القناة 12 العبرية.

وفي أعقاب هذه المواجهة، غادر مقاتلو جولاني القطاع، ومن المتوقع أن يتلقوا أوامر للعودة والمشاركة في المعارك مرة أخرى.

يشار إلى أن لواء جولاني للمشاة يطلق عليه لقب "النخبة" في الجيش الإسرائيلي.

ونصب عناصر كتائب القسام كمينًا لقوات جولاني في حي الشجاعية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ووُصفت المعركة في الشجاعية بأنها "حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين".