إيناس الدغيدي عن الخطوط الحمراء بالأفلام: تجاوزت السير خلف القطيع

ردت المخرجة إيناس الدغيدي على تساؤل حول الانتقادات الموجهة من الجمهور تجاهها بسبب تجاوز أعمالها الفنية «جميع الخطوط الحمراء»، قائلة: «شجاعة كان لازم اتخطاها حتى أتجاوز السير خلف القطيع».

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن موضوع «الخطوط الحمراء في الفن» أمر نسبي يتباين من شخص لآخر كل وفق تقديراته واعتقاداته الشخصية.

وأشارت إلى تحليها بالشجاعة في تناول ومعالجة عيوب ومشاكل المجتمع، لافتة إلى اعتيادها على تجاوز الانتقادات والاتهامات، قائلة: «أصبحت برمي كل نقد وراء ظهري، لأني لم أفعل شيء غلط».

وردت الانتقادات عليها إلى النظرة المجتمعية السلبية الرافضة لشخصية المرأة القوية، قائلة: «المجتمع عايز المرأة تظل في خانة الطيبة الغلبانة المكسورة، مش عايز الست الجامحة، لكن أنا حقي رجع لي مع الأيام، وكل الناس بتقول الست دي كانت صح».