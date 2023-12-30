اقتربت الحرب الإسرائيلية على غزة، من دخول شهرها الرابع، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين في غزة، ومع ذلك، فقد تمكنت المقاومة الفلسطينية من قتل ما لا يقل عن 500 جندي وضابط في جيش الاحتلال، بحسب ما أعلنته سلطات الاحتلال، وهناك تقديرات تشير إلى أن أعداد القتلى أكثر من ذلك.



وفي نهاية 2023، تستعرض الشروق أبرز قتلى جيش الاحتلال خلال حرب غزة.



1 - العقيد جوناثان شتاينبرغ 42 عاما، قائد لواء ناحال، من الشومرية.



قُتل شتاينبرغ صباح يوم 7 أكتوبر في منطقة كرم أبو سالم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.



2 - العقيد روي ليفي، 44 عامًا، قائد الوحدة المتعددة المجالات، المعروفة أيضًا باسم وحدة "الشبح".



3 - العقيد. ساف حمامي 41 عاماً، قائد اللواء الجنوبي من فرقة غزة.



4 - العقيد إسحاق بن بسات، 44 عامًا، قائد القيادة الأمامية لقائد لواء جولاني.



5 - العقيد(احتياط) ليون بار، 53 عامًا، ضابط كبير متقاعد في منطقة الضفة.



6 - الملازم أول تومر جرينبرغ، 35 عاماً، قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.



7 - الملازم أول سحر تسيون مخلوف، 36 عاماً، قائد كتيبة الإشارة.



8 - الملازم أول يوناتان تسور, 33 عاما, قائد كتيبة الاستطلاع ناحال.



9 - الملازمرإيلي جينسبيرج، 42 عامًا، قائد وحدة مكافحة الإرهاب.



10 - العقيد عليم عبد الله, 40, نائب قائد اللواء الإقليمي 300.



11 - العقيد ميدان إسرائيل، 35 عامًا، رئيس الإمداد في القيادة الجنوبية.



12 - العقيد سلمان حبكة 33 عاماً، قائد الكتيبة 53 من اللواء 188 مدرع.



13 - المقدم (احتياط) يوشاي غور هيرشبيرغ، 52 عامًا، قائد وحدة في الفرقة 98 المكلفة بتحديد أماكن الأسرى.



14 - الرائد روعي ملداسي، 23 عاماً، قائد سرية في الكتيبة 13 في لواء جولاني.



15- الرائد. موشيه أفرام بار أون، 23 عامًا، قائد سرية في الكتيبة 51 التابعة للواء جولاني.



16 - الرائد بن شيلي، 26، قائد فرقة في الوحدة 669 في سلاح الجو الإسرائيلي.



17 - الرائد. جمال عباس، 23 عاماً، قائد سرية في الكتيبة 101 من لواء المظليين.