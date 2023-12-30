 ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية في الفلبين إلى 107 أشخاص


نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 2:34 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 2:34 م

أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية بسبب احتفالات العام الجديد إلى 107 إصابات.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن عدد الإصابات المسلجة حتى الآن يقارب ما سجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما لازالت حالة التأهب سارية في المستشفيات حتى 4 يناير المقبل في ظل توقعات بتدفق مصابين على المنشآت الطبية جراء الاحتفالات بالعام الجديد.

وكانت السلطات الفلبينية قد حذرت المواطنين من استخدام الألعاب النارية القانونية وغير القانونية نظرا لخطورتها، وطالبتهم بترك عروض الألعاب النارية للمحترفين لتجنب الإصابات.


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