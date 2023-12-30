عضو المكتب السياسي لحماس: جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تسكت صوتهم أو إيصال حقيقتهم للعالم

أصدر عزت الرشق، رئيس المكتب الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، بيانًا اليوم السبت، بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الذي يحل غدًا الأحد 31 ديسمبر.



وقال "الرشق"، في البيان: "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطين، كل التحيّة والوفاء والتقدير لأبطال الحقيقة وفرسان الصحافة، والإعلام في فلسطين وفي غزَّة العزَّة".



وأضاف: "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الذي يأتي غداً الأحد 31 ديسمبر، نبعث برسالة الفخر والاعتزاز بكل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، داخل فلسطين وخارجها، ونخصّ بالتحيَّة لأولئك الأبطال، الذي يقفون اليوم على ثغرٍ مهم من ثغور غزَّة العزَّة، على مدار ما يقارب ثلاثة أشهر، وهم يحملون رسالة الإعلام المقاوم، بالصَّوت الصادق، والكلمة الحرَّة، والصورة الحيّة المعبّرة، عن عدالة قضيتنا ومشروعية حقوقنا ونضالنا".



واستطرد: "لقد ارتقى خلال العدوان الصهيوني المستمر ضدّ قطاع غزَّة، 105 شهداء من الصحفيين، في جرائم متعمّدة ومُمنهجة ومتواصلة استهدفتهم بشكل مباشر، كما استهدفت عائلاتهم وبيوتهم، لكنّهم رغم الألم والقتل والإجرام والاستهداف والتهجير، إلاّ أنهم مستمرون بكلّ ثبات ويقين وتضحية وإصرار، من أجل إيصال الحقيقة الكاملة للعالم".



واختتم: "نؤكّد أنَّ جرائم الاحتلال ضد الصحفيين في غزَّة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لن تفلح في تغييب رسالتهم المعبّرة عن حقوق شعبنا وعدالة قضيتنا، ولن تتمكّن من إسكات صوتهم الهادر بالحقيقة الفاضحة والكاشفة لجرائم هذا الاحتلال النازي، وندعو الأسرة الصحفية والإعلامية في فلسطين إلى مواصلة مسيرتهم المشرّفة ورسالتهم النبيلة".