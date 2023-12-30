البابا تواضروس: مصر تواجه تحديات غير عادية والعالم لا يحترم إلا القوي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الانتقادات التي وُجهت للمشروعات القومية التي تحققت على الأرض في قطاعات شتى، وتسليح القوات المسلحة، إنها مهمة لبناء الدولة المصرية.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن الرئيس سبق وصرح في هذا الإطار بقوله «نحن نبني دولة»، منوها بأن بناء الدولة يستلزم قوة أركانها، وأحد أهم هذه الأركان القوة العسكرية المصرية.

وأشار إلى أن التفات الدولة إلى تقوية وتسليح الجيش المصري، مهمة لحفظ الحدود المصرية البحرية والبرية والجوية، مشددا على أن العالم لا يحترم إلا القوي عسكريا واقتصاديا واجتماعيا، والقوة هي اللغة التي يفهمها العالم، ومصر تواجه تحديات غير عادية والمخاطر المحيطة بها مؤلمة للغاية.

وأضاف أن جلد الذات هو شيء محبط للإنسان، ولكن مراجعة النفس تحتاج التوبة على الأخطاء والحلم بالمستقبل، معقبا: «الحديث عن الماضي غير مُجدي، يعني الحديث عن سبب إنشاء العاصمة الإدارية كانوا أخدوا فلوسها وعملوا بها حاجة تانية، لكن خلاص العاصمة اتعملت وكبرت واشتغلت». وشدد على ضرورة النظر دائما للمستقبل بعين إيجابية، وهو ما يفسر إرسال الله -عز وجل- الشمس كل يوم، لأن الشمس تشرق بيوم جديد من أجل العمل والاجتهاد من جديد.