السياحة: الأحداث الجارية بالمنطقة أدت لتباطؤ الوصول للأرقام المتوقعة للموسم الجاري

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والمتحدث باسم الوزارة، إنه في بداية الربع الأخير من هذا العام، ونتيجة للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط «حرب غزة، وأزمتا ليبيا والسودان»، ظهر التباطؤ في الوصول للأرقام المتوقعة لموسم السياحة هذا العام.

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتقليل إلغاء الحجوزات وإنقاذ الموسم السياحي، مشيرًا إلى أن أهم تلك الإجراءات كان التواصل مع القطاع الخاص والأجنبي، وخطوط الطيران المختلفة؛ لتعريفهم بواقع الحال في مصر، وأنه بعيد تماما عن هذه الأحداث.

ولفت إلى أنه جرى التعاقد مع شركات علاقات عامة بالأسواق الكبرى المستهدفة، والتواصل مع كبرى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حول العالم، بشكل مستمر، منوها بأن وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، التقى بشكل شخصي مع السفراء الأجانب في مصر، وكذا بعدد من المؤثرين في حركة السياحة العالمية بإنجلترا وألمانيا، والتي أدت إلى آثار إيجابية على القطاع السياحي في مصر.

وأوضح أنه جرى تسجيل محتويات خاصة بالسياح الأجانب، للحديث عن تجارب زياراتهم لمصر بأنفسهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب الاستهداف الذي تريده الوزارة، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا تشهده حركة السياحة في مصر.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية بالتزامن مع احتفالات رأس السنة وأعياد الأقباط، منوهًا بأن الأرقام مبشرة للغاية خلال العام المقبل، في ظل جودة المنتج السياحي المصري، بالإضافة إلى تميز مصر بأجوائها المعتدلة، والخبرة السياحية الجيدة.