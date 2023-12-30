%69 من مواطني ألمانيا لا يثقون في قدرة الحكومة على إيجاد حلول لتحديات الهجرة

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، نُشِرَتْ اليوم السبت، أن أكثر من ثلثي مواطني البلاد لا يثقون في قدرة الحكومة الائتلافية على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بملف الهجرة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي لصالح صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية التي تصدر، غدا الأحد، أن نحو 69% ممن شملهم الاستطلاع قالوا، إنهم لا يثقون "على الإطلاق" أو "إلى حد ما" في قدرة الحكومة على إيجاد مثل هذه الحلول، في المقابل، قال 23% ممن شملهم الاستطلاع، إنهم يثقون "إلى حد ما" أو "بشكل كامل وتام" في الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر، بينما أجاب نحو 9% من المشاركين في الاستطلاع بـ"لا أعرف".

وأجرى المعهد الاستطلاع في الفترة بين 15 و19 ديسمبر الجاري، وشمل أكثر من 2000 شخص.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء إلى ألمانيا في الفترة بين يناير حتى نوفمبر الماضيين وصل إلى قرابة 305 آلاف شخص بارتفاع بنسبة نحو 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كان المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورؤساء حكومات الولايات الألمانية، اتفقوا خلال قمة لجوء في الشهر الماضي على توزيع تكاليف اللاجئين واتخاذ إجراءات لتقليص الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا.

كما تعتزم الحكومة الألمانية دراسة ما إذا كان من الممكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول آمنة من خارج أوروبا.

وكان هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، اقترح مؤخرا عقد اجتماع قمة آخر عن قضية الهجرة في أوائل 2024.