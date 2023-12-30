 إنبي يستضيف البلدية.. وصراع بين البنك والمقاولون للهروب من قاع الدوري - بوابة الشروق
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إنبي يستضيف البلدية.. وصراع بين البنك والمقاولون للهروب من قاع الدوري

عز الكلاوي
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:53 ص

يستضيف البنك الاهلى نظيره المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

فيما يواجه إنبي نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم السبت، في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويعاني البنك الأهلى في ترتيب جدول الدوري حيث يأتي في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط، وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط.

ويحتل إنبي المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات، فيما يأتي بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات.


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