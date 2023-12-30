قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن ما حدث في غزة أكتوبر الماضي، لم يكن أحدا يتوقعه أو أن يستمر بهذه الشراسة، مؤكدا أنه أمر مؤلم للغاية ومتعب لأي إنسان.

وأبدى خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، دهشته عن موقف الدول الغربية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، على الرغم من تقدمها الكبير، التي لا ترى حقيقة ما يجري، منوها بأن هذا الأمر مؤسف في ظل المشاهد المأساوية والتدميرية التي حلت بغزة.

وأشار إلى أن هناك خلطا ما بين اليهودية والصهيونية، وهو ما يبنى عليه جزء من الإعلام وتضييع الحقيقة التاريخية والدينية، موضحا أن الفلسطينيين يعيشون على أرضهم منذ قرون، وربما هاجر بعض الأفراد من جزيرة كري واستوطنوا هذه الأرض وصاروا هم أهل فلسطين، وهو ما يفسر وجود شبكة صيد بالكوفية الفلسطينية المعروفة.

ولفت إلى أنه منذ وعد بلفور في بداية القرن العشرين، واحتلال الأرض الفلسطينية يتسع تدريجيا على مر السنوات الماضية حتى الوقت الحالي، مؤكدا أن الله لا يرضى بسفك الدماء بهذه الصورة المتوحشة، وما يحدث بعيد كل البعد عن الإنسانية، ولا يمكن تفسيره على أنه صراع ديني، لأن الأديان سواء اليهودية أو المسيحية أو الإسلام لا تنادي بسفك الدماء.