 أسامة كمال: مصر تواصل دورها الإغاثي والدبلوماسي لوقف العدوان على غزة - بوابة الشروق
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أسامة كمال: مصر تواصل دورها الإغاثي والدبلوماسي لوقف العدوان على غزة

أحمد علاء
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 9:28 م

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر تواصل دورها الإغاثي في إيصال المساعدات لغزة ودورها الدبلوماسي لوقف الحرب على القطاع.

وأضاف خلال برنامجه "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء السبت، أن حركة حماس أعلنت إرسال وفد إلى مصر لمناقشة المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنّ مجلس الحرب في إسرائيل تدرس مقترحا مصريا وآخر قطريا، فيما يخص وقف إطلاق النار لفترة والإفراج عن المحتجزين.

ولفت إلى أنّ الحرب على غزة تتضمن انتهاكا لكل القوانين الدولية جراء الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الشهداء عن 21 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

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