فرنسا تمنع مظاهرة مؤيدة لفلسطين فى شارع الشانزليزيه

منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها اليوم الأحد، فى شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.



ووصف نائب حزب الجمهوريين أريك سيوتى عبر حسابه بمنصة «إكس» (تويتر سابقا)، المظاهرة التى كان من المقرر تنظيمها للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار فى قطاع غزة بأنها «داعمة لحماس».



وادعى سيوتى أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنعها، وفقا لوكالة «الأناضول» للأنباء.



من جانبه، علق مدير الأمن فى باريس لوران نونيز، عبر حسابه فى «إكس»، على منشور سيوتى وأكد أنه حظر جميع المظاهرات فى شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر، مشددا على أن قوات الأمن ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة.



إلى ذلك، شارك عاملون فى قطاعى الصحة والإعلام بالعاصمة البريطانية لندن، فى مراسم إحياء ذكرى زملائهم الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى.



وبدعوة من منظمة «عمال الصحة من أجل فلسطين»، وشبكة «جيه أر إن» للعاملين فى مجال الإعلام، اجتمع عدد من الأطباء والممرضين والصحفيين والإعلاميين أمام مكتب رئاسة الحكومة فى لندن.



وشارك فى الفعالية أيضا أعضاء منظمة «نعمود» لليهود البريطانيين المناهضين للاحتلال الإسرائيلى.



وبدأت الفعالية بذكر أسماء الضحايا من العاملين فى مجالى الصحة والإعلام فى غزة، والوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواحهم. كما حمل المشاركون لافتات كتبوا عليها أسماء الضحايا ووظائفهم



وفى كلمة خلال الفاعلية، قالت إيميلى ستيفينسونز، نيابة عن «نعمود»، إن الحكومة الإسرائيلية «نظام قومى عرقى عنيف»، وأن العنف الذى مارسته على سكان غزة غير مفهوم على الإطلاق.



بدوره، قرأ الطبيب ميناد، أحد المشاركين فى الفعالية، رسالة بعثها له القس منذر إسحاق، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.



وجاء فى الرسالة أن الوضع فى غزة أكثر من رهيب، لافتا إلى أن المنطقة تحولت إلى جحيم على الأرض.



ومنذ 7 أكتوبر الماضى، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلى حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى آخر حصيلة معلنة 21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء»، ودمارا هائلا فى البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.