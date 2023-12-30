 حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بالعجوزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بالعجوزة

مصطفى بكر:
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 7:11 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 7:12 م

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة، بحبس سائقين لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلو بمنطقة العجوزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام سائقين "لهما معلومات جنائية" بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.5 كيلوجرام.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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