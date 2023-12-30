وزير خارجية النيجر يؤكد عدم وجود أى قوات روسية في بلاده

أكد وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانجار استخدام بلاده للأسلحة الروسية، نافيا وجود أي جيش روسي على أراضي بلاده، وقال إن بإمكان جيش النيجر الدفاع عن البلاد بشكل مستقل.

وأضاف الوزير سانجار لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت: "حاليا علاقاتنا مع روسيا تتجلى في التعاون العسكري، لأن جميع الأسلحة التي في حوزتنا روسية الصنع".

وأردف: "أي أننا بحاجة للحفاظ على العلاقات مع روسيا الاتحادية من أجل الإبقاء على هذه (الأسلحة)، ولكن ليس لدينا أي جيش (روسي) على أرضنا. ولا نحتاج لهذا... جيشنا يستطيع الدفاع عن أراضيه بنفسه".

ولفت سانجار إلى أن بلاده طردت الجيش الفرنسي من أراضيها دون وجود أي نية لدعوة عسكريين آخرين إلى هنا.

وأوضح أن النيجر تحتاج في الوقت الراهن إلى تطوير العلاقات في مجالات الاستخبارات والأسلحة والخدمات اللوجستية، ولكن ليس في مجال القوات المسلحة.

يشار إلى أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين، أكد في حديث سابق لوكالة "نوفوستي"، أن الأسلحة الروسية ساعدت بلاه في مواجهة الجماعات المسلحة بفعالية وأن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا.

وأضاف: "مرة أخرى، لا بد من القول إن النيجر وروسيا تتعاونان مجددا، ونحن نحاول المضي قدما في جميع مجالات الاقتصاد والأمن".