الرئيس الإندونيسي يطالب بتشديد الرقابة على مرافق صهر المعادن بعد وقوع انفجار

ضغط الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم السبت، لتعزيز عمليات التدقيق والتحقق من إجراءات الأمان والسلامة في مرافق الصهر في صناعة التعدين كإجراء وقائي ضد حوادث مثل الحرائق وانفجارات أفران الصهر.

وأضاف: "يجب تعزيز التدقيق والتحقق في مرافق المصهر، والتحقق مرة أخرى أو حتى الفحص الثلاثي من أجل تجنب الحوادث"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.

وأشار إلى أن الشرطة تحقق حاليا في الحريق والانفجار في مصهر النيكل في موروالي، بإقليم سولاويسى الوسطى يوم الأحد الماضى وأسفر عن مقتل 13 شخصا وأصابة 39 آخرين .

كما دعا الصحفيين إلى الحصول على تحديثات حول التطورات في القضية من قائد الشرطة الوطنية الجنرال ليستيو سيجيت برابوو.

وذكر أن تشغيل مرفق الصهر يشكل تحديات كبيرة بسبب المعدات الكبيرة في المرفق وارتفاع درجة الحرارة.

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث حريق في منشأة صهر. لذلك، يجب أن نعطي الأولوية للبناء وعنصر السلامة".