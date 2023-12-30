أحمد مصطفى على مقاعد بدلاء الأخدود في مواجهة الفتح بالدوري السعودي

أعلن مارتن شيفيلا المدير الفني لفريق الأخدود، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الفتح مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الفتح نظيره الأخدود على ملعب عبدالله بن جلوي، في الخامسة من مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتواجد المحترف المصري أحمد مصطفى على مقاعد بدلاء فريق الأخدود في مواجهة الفتح مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل الأخدود لمواجهة اليوم كما يلي:

باولو فيتور في حراسة المرمى

الدفاع: حسين الزبداني - كفيركيليا - سعيد الربيعي - عوض خميس

خط الوسط: أليكس كولادو - بيدروزا - عيد المولد

الهجوم: صالح الحارثي - فالورين تاناسي - تاوامبا.