إندونيسيا تطلب من شركة دايهاتسو مواصلة التصدير

طلبت وزارة الصناعة الإندونيسية من شركة "أسترا دايهاتسو موتور" (إيه دي إم) المحاصرة في فضيحة تلاعب باختبار معايير السلامة في اليابان، بمواصلة إنتاج السيارات وتصديرها، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وقال توفيق بوازير المدير العام لقطاع المعادن والآلات والنقل والمعدات في وزارة الصناعة في بيان اليوم إن ممثلين من شركة (إيه دي إم) التقوا بفريقه لتقديم تفسير للفضيحة.

وأضاف أن جودة وسلامة السيارات التي ينتجها مصنع (إيه دي إم) في إندونيسيا مضمونان.

وأوضح: "بالأمس، تلقينا عدة مبعوثين من مديري الشركة، وطلبنا منهم عدم وقف التصدير".

وأشار إلى أن إنتاج دايهاتسو في إندونيسيا لم يواجه أي مشكلات. وأوضح أن الفضيحة في اليابان لم يكن لها أي أثر مباشر على التصنيع في دايهاتسو بإندونيسيا.

وأضاف: "هذا يعني أنه ليست هناك أي مشكلة في منتجات دايهاتسو في إندونيسيا".