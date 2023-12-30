النصر: رونالدو تربع على عرش هدافي العالم من أرض المملكة

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حرص نادي النصر السعودي على تهنئة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على اختتامه عام 2023 وهو على قمة هدافي العالم في جميع الدوريات.

قاد رونالدو النصر لقهر التعاون برباعية مقابل هدف، سجل منها البرتغاليب هجفا ليرفع عدد أهدافه إلى 54 هدفا ليتربع على عرش صدارة هدافي العالم أجمع متوفقا على مبابي وهاري كين وإيرلينج هالاند.

ونشر الحساب الرسمي للنصر السعودي صورا لرونالدو مصحوبة بتعليق:" لم يأت إلا ليكتب التاريخ، حضر ليستيد هدافي العالم من أرض المملكة".

أضاف:" قائد النصر السعودي الأسطورة كريستيانو رونالدو هدافا للعالم لعام 2023 برصيد 54 هدفا".

وحسم كريستيانو رونالدو سباق صدارة هدافي العالم في عام 2023، بعد منافسة شرسة مع الثنائي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

ونجح رونالدو في الانفراد بصدارة هدافي العالم برصيد 54 هدفا، بينما سجل كلا من هاري كين ومبابي 52 هدفا، مع انتهاء مبارياتهما في العام الحالي.

وغاب هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب الـ50 هدفا، عن مباراة فريقه الأخيرة هذا العام أمام شيفيلد، ليصبح كريستيانو هداف العالم في 2023 بشكل رسمي.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا.